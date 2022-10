La dirigencia de Newell's dio marcha atrás y este viernes explicó que no se venderán entradas "no socios" para el compromiso que la Lepra afrontará este domingo a las 15:30 horas ante Boca en el Parque. Sin embargo, las entradas adquiridas hasta este jueves tendrá validez para asistir al encuentro.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia "con el fin de resguardar la seguridad de socios, socias e hinchas del club durante un compromiso que demandará especial atención" debido a que Boca está puntero y con grandes chances de ganar el torneo.

"Teniendo en cuenta que la venta de plateas para no socios, que había comenzado el día este jueves, se efectuó bajo los parámetros habituales del club y no se detectó una demanda que difiera a la que usualmente hay en cada encuentro que juega Newell's en condición de local, se decidió que las entradas ya adquiridas para el partido del domingo tengan su correspondiente validez, a pesar de la decisión de no vender más desde este viernes", sostuvieron.

En este sentido, subrayaron a través de un comunicado que "de todas maneras, considerando que el club cuenta con toda la información de las personas que adquirieron los tickets y sus respectivas ubicaciones, se reforzará la seguridad en dichos sectores".

Por último, señalaron que no existirá la posibilidad de asociarse a la institución en la previa del partido ante Boca, reactivándose esta opción el día lunes.