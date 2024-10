Los defensores leprosos, Gustavo Velázquez y Saúl Salcedo, volvieron a entrenar con sus compañeros al Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa tras la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y están a disposición del entrenador, Ricardo Lunari, para el partido del próximo domingo ante Godoy Cruz el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Los zagueros no sumaron minutos con la selección paraguaya en los partidos ante Venezuela y Ecuador, y llegan sin sobrecarga para la fecha 18 de la Liga Profesional. Esta situación benefició al DT rojinegro, ya que no cuenta con demasiadas opciones en la última línea.

Por otro lado, Lunari no podrá contar con Éver Banega y Rodrigo Fernández Cedrés, puesto que no se recuperaron de sus respectivas lesiones. En sus lugares ingresarían Pablo Altamirano y Matko Miljevic, ya que Gabriel Carabajal y Juan Ignacio Méndez no cumplieron con las expectativas en el último partido.

En tanto, el entrenador leproso mantendría al resto del equipo titular para visitar al Tomba.