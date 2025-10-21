Las diferentes agrupaciones que competirán en las próximas elecciones de Newell's Old Boys se reunieron, este lunes por la tarde, con el presidente Ignacio Astore y aceptaron la propuesta de poner a Lucas Bernardi al frente del primer equipo hasta fin de año.

De esa forma, el entrenador de la Reserva tendrá una pequeña revancha en el banco rojinegro luego de nueve años. El ayudante de campo del exjugador leproso sería Gustavo Arciprete, quien ya viene trabajando en las divisiones inferiores.

En tanto, el plantel volverá a los entrenamientos este martes por la tarde luego de la derrota del viernes por la noche y la destitución de Cristian Fabbiani.