Los hinchas leprosos llevarán a cabo, este jueves por la tarde, el tradicional banderazo en el Coloso Marcelo Bielsa, en la previa del clásico rosarino que se disputará el próximo sábado.

A partir de las 18 horas, tantos socios como no socios de Newell's Old Boys, podrán ingresar a la platea Maximiliano Rodríguez y la popular Diego Armando Maradona para alentar al plantel rojinegro.

En las afueras del estadio se desarrollará un operativo policial que comenzará a las 17 horas, contará con alrededor de 150 efectivos y tendrá una extensión aproximada de cuatro horas.

Además de saludar a los hinchas, los jugadores leprosos realizarán un breve entrenamiento en el campo de juego del Coloso.