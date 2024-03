El DT de Newell's Old Boys, Mauricio Larriera, analizó el funcionamiento de su equipo, tras el empate sin goles ante Platense, y afirmó que el conjunto rojinegro "fue para adelante pero le faltó contundencia”.

"Dejamos pasar una preciosa oportunidad de que el punto que conseguimos en Mendoza hoy tuviera más valor ganando. El equipo fue para adelante pero le faltó contundencia", indicó el entrenador, en conferencia de prensa.

En cuanto al recambio de jugadores y las opciones para reemplazar a Éver Banega, el uruguayo apuntó: "El plantel está bastante mal armado, está muy poblado en algunos lugares y faltan en otros. Es parte también mí responsabilidad" .

"Quiero aprovechar para felicitar a (Gustaco) Velázquez y (Ian) Glavinovich que fueron convocados nuevamente a la Selección. Nos pone muy contentos y tendremos que ver cómo los sustituimos ya que son jugadores muy importantes", indicó el entrenador, y anticipó que se buscarán jugadores de la Reserva para sustituir a los zagueros.

Por último, Larriera hizo referencia a su futuro: “Todos los entrenadores somos interinos y yo lo tomo así a todos los lugares a dónde voy aunque me digan que se respetan procesos. Yo me considero interino. Voy partido a partido. Después llegado el momento si se dan o no las cosas veo si sigo siendo interino o no”.