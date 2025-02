Mariano Soso podría no ser el entrenador rojinegro ante Rosario Central y aseguran que, de conseguir un reemplazante, podría dejar el cargo antes del duelo con Defensa y Justicia. La dirigencia leprosa discute la continuidad o no del técnico sin llegar a una definición.

Newell's encara la semana previa al clásico de la ciudad de la peor manera posible. La imagen dejada en los cuatro partidos disputados hasta el momento genera todo tipo de fantasmas pensando en el próximo domingo.

La victoria ante Aldosivi no acalló las críticas al flojísimo andar del equipo de Soso, lo que se profundizó tras un nuevo papelón, esta vez ante Central Córdoba. Ni bien Fernando Espinoza pitó el final, parte de la directiva del Parque Independencia empezaron a buscar seriamente un reemplazante.

Las horas pasaron y el plantel retornó a los entrenamientos para preparar el choque ante el Halcón sin novedades en el banco de suplentes. Sin embargo, el partido del miércoles podría ser determinante para el futuro próximo del cuerpo técnico.

Según pudo averiguar Rosario Plus, dentro de la comisión directiva existen voces que aseguran que el ciclo del ex Alianza Lima está cumplido y exigen un nuevo rumbo lo antes posible. Además del nulo vuelo futbolístico mostrado por el equipo, en el seno de la dirigencia, y del plantel también no cayeron nada bien algunas declaraciones de Soso.

El “es lo que hay” ante Banfield fue un golpe durísimo al orgullo de los futbolistas y algunos de ellos lo tomaron como una forma del DT de quitarse la responsabilidad del mal momento, apuntando a los profesionales. Por lo bajo, también hay quienes cuestionan “algunas formas” mostradas desde el inicio de la pretemporada.

Si bien hay pocos dentro de Newell's que sostienen el ciclo de Soso, uno de ellos es Rubén Capria, las internas en la CD, la dificultad de encontrar un reemplazo capaz de estar a la altura y el apretado calendario le dan tiempo al técnico en su cargo. La tormenta en el Parque Independencia parece estar lejos de terminar.