El colombiano Fabián Ángel se convirtió, este domingo, en el primer refuerzo del conjunto dirigido por Javier Sanguinetti. El volante de 21 años llega a préstamo por un año y con opción de compra.

Según informaron desde la comisión directiva de Newell's Old Boys, el ex Junior de Barranquilla llega al Parque Independencia a través de un préstamo por el plazo de un año con cargo de 600 mil dólares, e incluye una opción de compra por el 100% de los derechos federativos y el 70% de los derechos económicos por US$ 600.000.

Ángel, nacido el 10 de enero de 2001 en Boyacá, tiene 21 años y se desempeña como mediocampista. Inició su trayectoria profesional en 2018 jugando en el Barranquilla FC, mientras que en los últimos tres años defendió los colores de Junior. En su carrera disputó 121 partidos y convirtió un tanto.

Cabe destacar que el colombiano disputó el Mundial Sub 17 de la India 2017 con el combinado de su país; en tanto que tuvo su primera convocatoria con la selección mayor a comienzos de 2021.