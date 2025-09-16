El plantel de Newell's Old Boys ya se encuentra en San Luis y el DT, Cristian Fabbiani, empieza a definir el equipo titular que enfrentará a Belgrano de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La única duda del “Ogro” está en el ataque, ya que tendrá que elegir quién acompañará a Darío Benedetto en la delantera. Las opciones son dos: Carlos González o Luciano Herrera. Si ambos futbolista vuelven al once inicial, el entrenador tendría que cambiar el esquema y jugar con un volante menos.

En cuanto a la defensa, se mantendría la línea de cuatro con Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Tabares.