Newell's Old Boys visitará a Argentinos Juniors este viernes por la noche, en el Diego Armando Maradona, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

El partido comenzará a las 21:15 horas, será dirigido por Felipe Viola (VAR: Álvaro Carranza) y transmitido por TNT Sports.

La Lepra viene de empatar ante Tigre, en el Coloso Marcelo Bielsa, y solo sumó una victoria de los últimos nueve jugados. Sin embargo, el DT rojinegro, Cristian Fabbiani, solo realizará un cambio en el once inicial: Saúl Salcedo ingresará por Luciano Lollo. Además, el paraguayo Juan Espínola volverá a la titularidad tras su paso por la Selección.

En tanto, el Bicho, que sumó a Chiquito Romero en la semana, hace dos encuentros no gana y necesita el triunfo para escalar en la zona.

Probables formaciones

Argentinos: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel o Ismael Sosa. DT: Nicolás Diez.

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Luca Regiardo; Facundo Gutiérrez, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.