La Lepra arrancó la última semana del año, bajo las órdenes de Gabriel Heinze y su cuerpo técnico en el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa, con doble turno de trabajo y la mira puesta en el primer amistoso de la pretemporada.

El plantel rojinegro disputará, el próximo jueves 29 de diciembre, un partido frente a Villa Dálmine en Rosario, para cerrar el 2022 y proyectar el próximo año con un amistoso por semana (07/01 vs. Unión de Santa Fe, 14/01 vs. Godoy Cruz de Mendoza y 21/01 vs. Sarmiento de Junín).

Después de varias semanas de entrenamiento físico y táctico, el Gringo empezará a delinear el equipo rojinegro para el 2023, mientras espera por nuevos refuerzos que llegarían en los próximos días.