Newell's Old Boys recibe a Barracas Central este viernes por la tarde en el Coloso Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura.

El encuentro comenzará a las 19:00, será dirigido por Hernán Mastrángelo (VAR: Pablo Dóvalo) y transmitido por TNT Sports.

La Lepra intentará recuperarse tras la derrota en el clásico rosarino y empezar a sumar puntos en casa. Para este partido, el DT rojinegro, Cristian Fabbiani, no podrá contar con varios titulares: Luciano Lollo (expulsado ante el Canalla), Ángelo Martino (vendido a Bulgaria) y Luciano Herrera (lesionado).

Aunque todavía no confirmó el equipo, el Ogro cambiaría el esquema y volvería al 4-4-2, con Darío Benedetto y Carlos González en el ataque. Solo quedaría definir quiénes acompañarán a Éver Banega en el medio.

Por su parte, el conjunto de Rubén Darío Insúa viene de empatar sobre la hora con Defensa y Justicia y lleva cuatro partidos sin derrotas.

Probables formaciones

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; David Sotelo, Luca Regiardo, Éver Banega, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Barracas: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa y Rafael Barrios; Dardo Miloc, Javier Ruiz, Iván Tapia; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.