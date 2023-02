La Lepra recibirá este sábado por la noche a Banfield en el Coloso Marcelo Bielsa, por la cuarta fecha de la Liga Profesional Binance 2023.

El partido comenzará a las 21 horas (se había programado para las 19:15 pero se modificó el horario en los últimos días), será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal de cable TNT Sports.

"Va a ser un partido intenso a partir de que Banfield tiene la característica de presionar. Habrá que tener muchísima paciencia para encontrar los espacios. Ellos te dejan muy pocos. Tienen un juego rápido y directo. Nosotros vamos a intentar, como siempre, tener el balón para encontrar esos espacios para poder llegar a esa zona final mucho mejor", indicó Gabriel Heinze, el DT leproso.

Newell's suma cuatro puntos, producto de su empate en dos goles como visitante de Platense, de su victoria por 1-0 como local de Vélez, y de su caída en Florencio Varela, motivo por el cual intentará volver a hacerse fuerte en su cancha.

Aunque el Gringo no anticipó la formación, podría jugar como titular el ex River, Cristian Ferreyra, en lugar de Marcos Portillo o Iván Gómez. También, el paraguayo Jorge Recalde tendría chances aparecer por primera vez en el once inicial.

Enfrente se parará Banfield, que suma dos puntos, producto de sendos empates sin goles como local contra Unión y Gimnasia, y de su derrota 3-2 como visitante de Huracán.

El técnico del "Taladro", Javier Sanguinetti, visitará por primera vez el estadio del Parque Independencia, luego de haber dirigido a Newell's en la temporada pasada.

Probables formaciones

Newell's: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Victor Velázquez, Willer Ditta y Bruno Pittón; Cristian Ferreira o Marcos Portillo, Iván Gómez y Juan Sforza; Jonathan Menéndez, Djorkaeff Reasco y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Emanuel Olivera y Emanuel Insúa; Horacio Tijanovich, Matías Romero, Eric Remedi y Nicolás Bertolo; Brahian Alemán y Andrés Chávez. DT: Javier Sanguinetti.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Hora: 21.

TV: TNT Sports.