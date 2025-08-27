Luego de la derrota en el clásico, y a pocos días del cierre del libro de pases, Newell's Old Boys aceleró la incorporación de jugadores al plantel profesional. Además de la llegada de Josué Colman, que se haría efectiva este miércoles, un ex delantero de Colón fue ofrecido en el Parque Independencia.

Según trascendió este martes por la noche, el enganche Alan Ruíz se podría sumar al conjunto dirigido por Cristian Fabbiani. El futbolista de 32 años se encuentra sin club, tras su paso por el Estrela Amadora de Portugal, y no ve con malos ojos volver al país.

En los últimos años, el atacante vistió la camiseta de Sport Recife de Brasil, Arouca de Portugal, Arsenal, Sporting CP y Aldosivi. Sin dudas, su mejor rendimiento lo alcanzó en el Sabalero, donde jugó en dos oportunidades.

Aunque Ruíz fue ofrecido como una opción en la ofensiva leproso, por el momento no hubo avances en la contratación.