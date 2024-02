Newell's Old Boys, que lidera la Zona B junto a Godoy Cruz con puntaje ideal, arriesgará esa condición cuando visite este viernes por la tarde a Unión en Santa Fe, en la continuidad de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro, que comentará a las 19, será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por la señal de cable ESPN Premium y la TV Pública.

El DT leproso, Mauricio Larriera, les daría descanso a algunos jugadores, aunque no anticipó quiénes saldrían del once inicial para enfrentar al Tatengue. La buena noticia para el entrenador es que sumó variantes en el medio, con la incorporación de Matko Miljevic y el retorno de Guillermo Balzi.

En tanto, el Unión del "Kily" González, que suma cuatro puntos y viene de igualar sin goles como visitante de San Lorenzo, e intentará retomar la senda de la victoria.

Probables Formaciones

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Miguel Ángel Torrén y Claudio Corvalán; Bruno Pittón, Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Adrián Balboa y Lucas Gamba. DT: Cristian "Kily" González.

Newell's Old Boys: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángel Martino; Rodrigo Fernández y Franco Díaz; Guillermo May, Ever Banega y Brian Aguirre; Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Arbitro: Silvio Trucco.

VAR: Jorge Baliño

Cancha: 15 de Abril, de Unión de Santa Fe.

Hora de inicio: 19.

TV: ESPN Premium.