Newell's Old Boys enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, este viernes por la noche, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

El encuentro comenará a las 21 horas, será dirigido por el polémico Andrés Merlos (VAR: Silvio Trucco) y televisado por ESPN.

La Lepra repitiría el once inicial que empató sin goles ante Aldosivi, ya que Darío Benedetto, que había sido confirmado por el DT como titular, se lesionó y no estará a disposición de Cristian Fabbiani por algunas fechas.

En tanto, el ferroviario, comandado por Omar De Felippe, llega a Rosario ubicado en la tercera posición de la Zona, a tan solo un punto del líder. Por lo tanto, buscará seguir sumando puntos luego de su victoria ante Defensa y Justicia.

Probables formaciones

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.