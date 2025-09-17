Newell's Old Boys enfrenta a Belgrano de Córdoba, este miércoles por la tarde en el estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará a las 18 horas, será dirigido por Leandro Rey Hilfer y televisado por TyC Sports. El ganador de este partido se medirá con Argentinos Juniors en la semifinal.

La Lepra viene de conseguir su segunda victoria en el torneo Clausura (2-0 ante Atlético Tucumán) y llega motivada para enfrentar al Pirata. La única duda del DT, Cristian Fabbiani, es quién acompañará a Darío Benedetto en el ataque: si Carlos González (arrastra una molestia) o Giovani Chiaverano. La otra alternativa que tiene el Ogro es jugar con Josué Colmán y Franco Orozco en el medio y tener un solo nueve.

Por su parte, el Pirata empató sin goles ante San Martín de San Juan, en el Gigante de Alberdi, llegó a 9 puntos en el Clausura y, por ahora, está fuera de zona de clasificación.

Newell’s llegó a los cuartos de final de la Copa Argentina habiendo eliminado a Kimberley de Mar del Plata en la primera ronda tras derrotarlo 5-4 en los penales; luego le ganó 2-0 a Defensa y Justicia y a Atlético Tucumán por 3-2.

El camino de Belgrano en la Copa inició con un triunfo por 3-1 ante Real Pilar, luego eliminó a Defensores de Belgrano por 3-2 y le ganó 2-0 a Independiente.

Posibles formaciones

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega, Josué Colmán o Franco Orozco, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto y Carlos González o Giovani Chiaverano.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.