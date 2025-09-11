Newell's fue sancionado por la FIFA por una deuda con el club Liverpool de Uruguay, con la prohibición para incorporar por los próximos 3 mercados de pases. Por su parte, la directiva asegura que se trata de un error y que “el proceso de desinhibición ya se encuentra en curso”.

Este miércoles por la tarde llegó al Parque Independencia la notificación de que el club había sido sancionado. El castigo proviene de un incumplimiento del pago de las cuotas correspondientes al pase de Juan Ignacio Ramírez.

En enero de 2024, Ignacio Astore se comprometió ante el Liverpool de Uruguay a abonar 4 millones de dólares por el delantero en varios pagos. Hace unos meses la institución charrúa inició su reclamo ante la FIFA y tuvo dictamen a favor a principios de esta semana.

De acuerdo con lo informado, Newell's no podrá incorporar jugadores hasta mediados de 2027. Para levantar la sanción, el rojinegro deberá saldar la deuda.

Sin embargo, la dirigencia leprosa emitió un comunicado pidiendo calma. “Queremos llevar tranquilidad a toda la familia rojinegra: el proceso de desinhibición ya se encuentra en curso y avanzando de manera inmediata, motivo por el cual esta situación no generará ningún tipo de impedimento para que Newell's Old Boys pueda incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases”, reza el texto publicado en las redes sociales.

La directiva calificó la inhibición de “carácter arbitrario”. Y agregó: “Nuestra institución se encuentra trabajando con la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que exige la circunstancia, defendiendo siempre los intereses del club y resguardando su normal desenvolvimiento deportivo e institucional”.

Por lo pronto, el rojinegro no podrá sumar nuevos jugadores hasta que logre revertir el castigo de la FIFA o pague lo que Liverpool reclama. Desde el Parque Independencia evalúan la posibilidad de recurrir al TAS, aunque no lo creen necesario.