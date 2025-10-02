A poco más de dos meses para las elecciones en Newell's, este martes por la tarde la Junta Electoral dio su veredicto sobre la antigüedad de Julián González para ser candidato a presidente. Desde su agrupación acusan un “pacto” entre la actual comisión directiva y el partido que lleva a Ignacio Boero a los comicios.

Después de varias semanas de incertidumbre sobre si todos los aspirantes al puesto máximo de la política rojinegra contaban con los 10 años de socios requeridos para ocupar ese cargo, uno de los tres que había confirmado su candidatura sufrió un duro revés. Por 3 votos a 2, la junta sostuvo que el abogado acumula 8 años y 9 meses como socio pleno.

Si bien González se incorporó como socio activo en agosto de 2010, lo hizo en la categoría “fútbol” hasta 2017, cuando se convirtió en vitalicio, por lo que ese tiempo no entra en consideración para la antigüedad mínima para postularse a presidente. Además, la Junta consideró que “el hecho de haber ejercido la presidencia de la ‘Filial Buenos Aires Leprosa’ carece de relevancia a los efectos de esta decisión”.

Autoconvocados emitió un duro comunicado acusando un pacto entre Unen y la actual comisión directiva: “En el día de hoy la junta electoral de Unen y Astore confirmaron que lo único que quieren es perpetuarse en el poder, proscribiendo candidatos y sin democracia con una elección exprés”, sostuvieron.

“Esta tarde tuvo lugar una nueva reunión de la Junta Electoral donde los miembros Eduardo Arichuluaga, Germán Stahli y Lisandro Coronato optaron por negarle al socio elegir libremente en elecciones transparentes. En su lugar, votaron a favor de proscribir candidatos y garantizarle a Unen una elección sin discusión de ideas ni de proyectos. Buscan una elección ficticia entre Boero y D’Amico. Buscan que no exista competencia y Newell’s no es un club para los que tienen miedo a competir”, aseguraron desde la agrupación.

En las últimas horas de la tarde, algunos socios se acercaron al club para mostrar su disconformidad por la decisión tomada por la Junta. Ahora, González se presentará en la Inspección General de Personas Jurídicas para intentar revertir la disposición.