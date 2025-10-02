Julián González habló en Pressing Deportivo por Sí 98.9 sobre la decisión de la Junta Electoral de no autorizar su candidatura a presidente. El abogado de 47 años apuntó a un pacto entre Ignacio Astore e Ignacio Boero para dejarlo fuera de carrera.

“Entre hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, Newell's prefiere hacer las cosas mal desde hace una década por lo menos”, comenzó remarcando el miembro de Autoconvocados. “La junta electoral, que está conformada por tres integrantes que fueron votados particularmente por Astore y Boero, prefirió confundir la junta electoral con un tema político”, aseguró.

González fue tajante con su pensamiento sobre la decisión de la Junta: “Están proscribiendo la posibilidad de que la gente elija con libertad y en democracia”. Y explicó: “Yo tengo 15 años de socio y hay incluso registros en el club que no son fidedignos, como por ejemplo que yo aparezca como socio menor cuando me hice socio de Newell's tenía 32 años”.

Respecto a los pasos a seguir a partir de ahora, el abogado contó: “Como nosotros sabíamos que esto venía y forma parte de nuestra planificación, proyección y profesionalismo, ya tenemos preparados los recursos necesarios para presentar en las entidades pertinentes para seguir adelante”. Y agregó: “Los vamos a estar presentando la semana que viene y la resolución tiene que estar dentro del mismo mes de octubre”.

“Nosotros no somos improvisados, no jugamos con la gente, no jugamos con el nombre y apellido ni con la institución. Cuando nosotros nos postulamos y nos presentamos es porque sabíamos que estábamos en condiciones estatutarias y de antigüedad”, aseguró el hoy socio vitalicio. Y confesó: “Hay algo raro, algo huele mal, pero no le aflojamos ni un centímetro; acá estamos con un proyecto y no nos vamos a rendir para nada”.

González explicó su relación con los otros candidatos: “Me junté con Boero hace 3 o 4 meses para justamente hablar de que hagamos una campaña limpia, y eso es parte del acuerdo, y con (Cristian) D'Amico, que salió ahora a la cancha, tengo un diálogo correcto, protocolo y ceremonial”.

El abogado no quiso dejar pasar el mal momento que vive la institución de Parque Independencia: “Fíjense cómo se desenfoca el tema, y estamos hablando de la antigüedad de Julián González y nadie está hablando de los proyectos que nosotros venimos presentando desde hace 6 meses”. “Volvemos a cometer estos errores, a veces forzados, que lo único que le hace es mal a Newell's”, culminó.