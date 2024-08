La novela del mercado de pases en el Parque Independencia llegó a su fin. Juan Manuel García se convertirá en las próximas horas en el 9 que pidió Sebastián Méndez desde su arribo a la ciudad.

Tras varias semanas y nombres, Newell's pudo cerrar al centrodelantero que le permita cerrar el plantel. Juanchón rescindirá su contrato con el Volos de Grecia y viajará hacia Rosario para sumarse a sus nuevos compañeros.

Si bien el ex delantero de Huracán no fue la primera opción, tras negociaciones que no llegaron a buen puerto, Ariel Michaloutsos aceleró en los últimos días y las partes llegaron a un acuerdo. En el Parque Independencia esperan que pueda estar presente en el clásico del próximo sábado.

La dirigencia leprosa trabaja contrarreloj para que Juanchón arribe al país lo antes posible y obtener la habilitación correspondiente para que Méndez pueda contar con él en el Gigante.

El delantero vistió en 38 ocasiones la camiseta de Newell's y convirtió 9 goles, los dos más recordados fueron en el triunfo de local ante un Boca que buscaba el título en el Coloso y el tanto de la victoria ante Central en Arroyito. El tandilense tuvo que irse de la Lepra a principios de 2023 ya que el entrenador de ese momento, Gabriel Heinze, no iba a tenerlo en cuenta.

En la pasada temporada, García disputó 30 partidos y con 11 goles le permitió al Volos salvarse del descenso. En esta pretemporada, el atacante disputó varios minutos y pudo convertir en dos oportunidades.