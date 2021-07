El delantero de Newell's Old Boys, Jonathan Cristaldo, que recibió una oferta de Junior de Barranquilla, confirmó este miércoles que seguirá en el Parque Independencia y cumplirá con el acuerdo que firmó a principio del 2021.

"Estos días fueron muy movidos", reconoció el atacante de 32 años, en conferencia de prensa, y continuó: "Estoy contento de seguir y espero por muchos años".

Según comentó el futbolista, la decisión de quedarse en la Lepra fue tomado tras la reunión de su representante y Cristian D´Amico.

Cristaldo está a préstamo en el conjunto rojinegro, luego de jugar en Racing, pero su contrato tiene una cláusula de rescisión en caso de que reciba una oferta por su pase.

"Hablé mucho con (Fernando) Gamboa, él fue muy importante para que me quede", afirmó el delantero y señaló que la nueva propuesta futbolística del entrenador lo ilusiona. "El semestre pasado me tocó jugar la mayoría de los partidos de extremo. Estamos probando una táctica muy ofensiva, presionando muy arriba al equipo rival. Me gusta y siento que ayudo a mis compañeros. Es muy fácil jugar con (Ignacio) Scocco al lado", señaló el Churry.