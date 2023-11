La derrota de Newell's ante Sarmiento, que pelea la permanencia, fue un punto de inflexión en la relación de los hinchas leprosos y el DT Gabriel Heinze. Algo se rompió. Se sintió durante todo el partido con rumores y malestar, y quedó explícito tras los insultos al final contra el jugador. “Andate Heinze la puta que te parió", bajó de la tribuna durante unos segundos.

En la segunda etapa cuando se notaba que el equipo no hacía nada y no sabía qué hacer con la pelota, los cantos fueron inconfundibles. “Ponga huevos, Newell’s ponga huevos”. Sin emebargo, cuando Sarmiento convirtió todo se tensó, sobre todo desde la barra. “Jugadores, la c... de su madre.... haber si ponen huevos que no juegan con nadie”, resonó como canto de guerra.

“Es doloroso y triste. A la gente la entiendo porque yo estoy acá para darle la mayor alegría posible. Uno es de la casa y duele. Cuando llegué dije que iba a poner en juego todo esto y no me arrepiento absolutamente nada”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Es el momento más difícil y también el más triste en muchos años y es muy doloroso. Esta casa me dio mucho y yo también le di mucho. Estoy tranquilo por el trabajo y el esfuerzo”, agregó el Gringo.

Sobre su continuidad dijo: "Lo pensare como siempre lo he hecho". “Están las dos opciones, lo pensaré como siempre he hecho y siempre lo haré en relación a lo que es mejor para la institución. Voy a hablarlo con la gente que tenga que hablar y tomar lo mejor para Newell's”.

Sin embargo dijo que prefiere quedarse al menos hasta fin del torneo. “De mi parte sí, capaz después puede pasar algo pero yo siempre pienso que las cosas pueden mejorar".