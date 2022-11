Desde la llegada de Heinze a Newell's, se sabía que el DT haría una limpieza profunda para arrancar completamente renovado de cara a la temporada del año próximo. La decisión de no contar con Cristian Lema y con Juanchón García deja clara esa postura, pero las cosas no terminan ahí. Ahora el Gringo también le habría comunicado a Armando Méndez que no será parte de sus planes.

En la temporada 2021/2022 el lateral de 26 años disputó 35 partidos con la camiseta de Newell´s entre Liga Argentina, Copa de la Liga y Copa Argentina; y tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

El defensor leproso tuvo grandes actuaciones, incluso sorprendió para lo que se esperaba, pero parece que las decisiones del DT rojinegro van por otro lado. El mismo Juanchón, a pesar de no encontrar regularidad, tuvo buenos partidos que le dieron victorias importantes al equipo, y tampoco será tenido en cuenta.