Punto final. Luego de la derrota de este domingo ante Boca, Gabriel Heinze anunció que dejará de ser el director técnico de Newell’s al finalizar el campeonato.

En la conferencia de prensa post-partido, tras perder por 1 a 0 en La Bombonera, el DT de la ‘Lepra’ comunicó que dará un paso al costado luego del encuentro por la última fecha de la Copa de la Liga ante Defensa y Justicia.

“Quiero agradecer al presidente como me ha dejado trabajar, porque el próximo partido va a ser el último que voy a estar en Newell’s”, dijo el ‘Gringo’ ante la consulta de los periodistas.

“Me duele no haber hecho felices a los hinchas de Newell’s. Pactamos con los dirigentes que dirigiré el último partido en Rosario contra Defensa y Justicia y después me voy”, informó también el entrenador, dando a entender que la decisión ya estaba tomada con anterioridad, pese a que hasta hoy el rojinegro mantenía chances de clasificar a la Fase Final.

Los resultados no acompañaron al equipo de Heinze a lo largo del año, con la eliminación temprana en Copa Argentina ante Claypole, la eliminación en octavos de final de la Sudamericana ante Corinthians, la no clasificación a copas internacionales para el 2024, el flojo andar en ambos campeonatos locales y el no haber ganado ninguno de los dos clásicos rosarinos.

Todo esto, sumado al pronunciado bajón de rendimiento de las últimas semanas, decantó en su anunciada salida.