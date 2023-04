El DT de Newell's Old Boys, Gabriel Heinze, hizo su descargo respecto de la floja actuación que cumplió su equipo, este viernes por la noche en La Plata en la derrota ante Estudiantes y sostuvo que "el equipo no compitió nunca" en el partido que ambos protagonizaron por la novena fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).

"El equipo no compitió nunca. El rival nos superó durante todo el partido", reconoció el entrenador leproso en los vestuarios del estadio UNO, en la capital de la provincia de Buenos Aires.

"No pudimos hacer tres pases seguidos. No jugábamos directos", sostuvo el ex DT de Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Heinze aseguró haber visto este viernes a sus jugadores de "una manera distinta a la que lo ví durante otros partidos".

Al referirse al inminente debut de Newell's en Copa Sudamericana y al clásico del domingo 9 de abril ante Rosario Central, el técnico manifestó: “Hay que seguir, recuperarse y vamos a poner a los que mejor estén. Hay que ir partido a partido”.