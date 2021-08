Después del final del clásico rosarino, Gamboa habló en conferencia de prensa y no se mostró conforme con el resultado del encuentro, a pesar de que sostuvo: "No tengo ningún tipo de reproche para los jugadores".

“Nos encontramos con un gol en contra de pelota detenida y a partir de ahí, el equipo volvió a buscarlo, no sólo para empatarlo sino que pudimos ganarlo. Por eso no considero que el resultado fue justo, considero que debíamos haber ganado nosotros”, analizó.

El Negro tomó parte y confesó que "daba lo que tenía por ganar. Quería volver al club para ganar este partido. No estoy cómodo con el resultado, pero no tengo ningún tipo de reproche para los jugadores".

"Empatamos y no era lo que queríamos. El resultado no me deja tranquilo. Queda un sabor amargo. Hay un dejo de tristeza porque teníamos la necesidad de darle una alegría a a la gente".

Gamboa, por último, cuestionó también al árbitro Andrés Merlos por las tempranas amonestaciones a Pablo Pérez y Cristian Lema. Sobre eso y el posible penal cometido a Nacho Scocco en el primer tiempo, el técnico observó: “Todos somos humanos, todos pueden equivocarse, pero yo tengo que pedir de este lado que traten de no equivocarse más con nosotros, nada más”.