Luego de la polémica por el no ingreso de Maxi Rodríguez cuando Newell's perdía con Huracán, el director técnico Fernando Gamboa salió a aclarar la situación y reconoció que se equivocó en no incluir a la Fiera. "Con Maxi hablé el martes, luego de hacer un análisis del partido le dije que tendría que haber entrado por lo menos los últimos minutos y prioricé la búsqueda por los costados algo que no dio sus frutos", sostuvo.

Además, habló sobre la lesión que dejará al delantero afuera del encuentro ante Godoy Cruz en Mendoza, este sábado: "El miércoles le molestó el aductor, y el jueves se le contracturó de nuevo en el entrenamiento, estuve hablando y me dijo que no sintió un pinchazo pero que si se esfuerza puede pasarle algo y por eso no va a viajar". Y agregó: "Vamos a apuntar a que el viernes esté bien y con disponibilidad contra Vélez".

La Lepra enfrentará a Godoy Cruz con la única opción de ganar, ya que de los últimos 18 puntos, solo se quedó 4. El Negro no confirmó equipo pero probó con: Alan Aguerre, Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Manuel Capasso, Mariano Bíttolo, Mateo Maccari, Juan Sforza, Justo Giani, Nico Castro, Jonatan Cristaldo y Nacho Scocco.