Fernando Gamboa no disimuló su fastidio por la decisión del árbitro Jorge Baliño de sancionar penal contra Newell's cuando la pelota impactó de manera accidental en el brazo izquierdo de Negri, dentro del área. Eso significó el empate para un Colón que hasta allí lo buscaba pero no lo conseguía. Y por eso, el entrenador leproso entendió que su equipo podría haber tenido mejor suerte. "Estoy cansado de los árbitros: no fue penal", insistió en conferencia de prensa posterior al partido.

El entrenador expresó su enojo con el arbitraje argentino. "Intento no meterme con los árbitros y los jueces de línea, yo también me equivoco como todos, lo que molesta es que con nosotros se vienen equivocando siempre", chuceó. Se refirió a otros yerros pasados que perjudicaron a la Lepra, ante Estudiantes, Platense y Argentinos, cuando le anularon un gol "en un fuera de juego que es una locura total, aunque después el árbitro pidió disculpas".

"Está todo bien y entiendo los errores pero hay que dejar de cometerlos y si se cometen que sean más repartidos. Porque parece que si hay que cobrar un penal inexistente como hoy, se lo cobramos a Newell´s; y la verdad es que no fue penal", insistió el DT.

Gamboa dijo que sus jugadores tuvieron "demasiadas situaciones claras" en el primer tiempo, donde interpretó que fueron superiores al local, campeón actual de la LPF. Sin embargo, asumió que los de Eduardo Domínguez los superaron en el segundo tiempo.

El DT ponderó de todos modos haber sumado este punto de visitante "ante "un rival con una jerarquía tremenda que salió campeon hace 15 minutos, y esa jerarquía en el algún momento del partido te la hacen notar".

Por otra parte, explicó que en el complemento se notó el bajón de Pablo Pérez y Julián Fernández. "No estaban bien y tuvimos que entrar a combatir en la mitad de cancha con dos chicos", justificó.

Gamboa renovó la apuesta a su proyecto de "rearmar una idea y el protagonismo que Newell's se merece en cada partido, pero no es lo mismo tener 10 o 20 partidos en primera que tener 200".