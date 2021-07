Fernando Gamboa está contento y se le nota. La victoria de Newell’s por 4 a 2 frente a Estudiantes de la Plata en el Coloso no fue una más porque el DT leproso entiende que “el equipo crece de acuerdo a lo que uno quiere”. Es decir, la planificación le salió como pretendía.

Esto es buen manejo del balón, firmeza y ritmo. “Hoy no lo sufrí. Con Argentinos sí porque no me gusta cuando no tenemos la pelota”. Y uno de los que administra el juego anoche la rompió: Nicolás Castro.

“Tengo una debilidad por Nico, desde el punto de vista futbolístico. Con él tenemos posibilidades de jugar a la pelota. Es especial porque tiene muchísimo talento, cuando se hace cargo del equipo lo mejora”.

“El equipo crece de acuerdo a lo que uno quiere, en posesión de la pelota para generar situaciones y para descansar con el balón, no por la posesión en si misma”.

“Me voy feliz porque jugamos un muy buen partido. El tema de los errores lo venimos charlando desde hace un tiempo, pero ocurren. Hay que tener tranquilidad porque apenas van tres partidos. El equipo va apareciendo de acuerdo a lo que a mí me gusta”, apuntó.