La Lepra cortó el veranito que traía con Adrián Coria como DT con la derrota ante Sarmiento por 1 a 0 y se despertaron algunos cuestionamientos. El que salió a bancar al plantel fue Daniel Fagiani, el ex jugador leproso y actual ayudante de campo, que enfocó en el problema de las lesiones con críticas duras a la conducción técnica de Javier Sanguinetti.

"Gracias jugadores por el esfuerzo... gracias... entiendo la decepción del hincha y lo digo de verdad. Sarmiento, de local, entiendo y acepto en absoluto lo que piensen y lo que manifiesten, pero quiero contarles, porque convivo día a día con estos chicos, algunas cosas a considerar que el comercio periodístico no te dice", comenzó una extensa publicación en Instagram.

La cuestión más importante según el exjugador son las lesiones. "Jugamos nuestro quinto partido en 14 días con un plantel disminuido físicamente por el cuerpo técnico anterior (muy mal trabajado). 12 lesionados, terminamos jugando la mayoría de los partidos con cuatro o cinco jugadores por debajo de los 19 años", continuó.

Luego apunta directamente contra la gestión Sanguinetti: "No comento esto para quedarme en el lugar que hoy estoy o para safar de la derrota. La comisión debe buscar un DT con calma pero con el paladar de Newell's. Me da mucha bronca lo que dicen algunos sin decir la verdad. El cuerpo técnico anterior rompió medio plantel y no dicen nada de eso. No es una excusa pero sí una realidad".

También pidió "bancar a los pibes". "Los que están afuera, día a día intentan acortar los días de recuperación para estar porque esto es Newell's y estos chicos saben que siempre el apoyo de la gente lo tienen; por eso hasta con dolor entrenan igual para estar".

"si si ya se van a decir que en mi epoca que participe de la tele yo hacia lo mismo.. les recuerdo... cuando yo critique mis criticas tenian nombre y apellido y de todo lo que hablaba nunca dije me contaron o me dijeron.. siempre fui yo el que decia.."