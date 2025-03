El defensor de Newell's Old Boys, Alejo Tabares, padece un cuadro respiratorio y no entrenó a la par de sus compañeros en los últimos días. Además, según informaron desde el club, por “la exacerbación” de la enfermedad, el futbolista “fue internado para un mayor control y realización de estudios”.

De esta manera, el lateral izquierdo se perderá el encuentro del próximo domingo ante Boca, en el Coloso Marcelo Bielsa.

Las alternativas que tiene el DT leproso para reemplazar al ex All Boys son tres: Martín Lucero, Brian Calderara o Ángelo Martino. El ex Barracas Central corre con más ventaja para jugar ante el Xeneize, ya que formó parte del equipo titular en los amistosos del viernes pasado. En tanto, el sobrino del “Tata” Martino sería la segunda opción para cubrir el lugar que deja Tabares.

En cuento a Martino, el entrenador leproso esperaría una semana más para utilizarlo en el primer equipo. Cabe recordar que el ex Talleres se acaba de recuperar de una lesión muscular.