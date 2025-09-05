Mientras el plantel rojinegro trabaja pensando en dejar atrás los últimos malos resultados, Cristian Fabbiani tuvo una mala noticia. Un juvenil sufrió una lesión que lo marginará de las canchas durante, al menos, cuatro meses.

Al mismo tiempo en que la Copa Argentina confirmaba día, hora y estadio del duelo entre Newell's y Belgrano, en Bella Vista se encendieron las alarmas. Luego de los estudios correspondientes, el club informó que David Sotelo sufrió una fractura en su tobillo izquierdo.

“Se decidió llevar a cabo la recuperación a través de un tratamiento ortopédico con control evolutivo a cargo de los profesionales de la institución”, informaron desde el Parque Independencia. Al no ser operado, se espera que el volante vuelva a la actividad a principios del próximo año, aunque no es posible vaticinar una fecha específica.

Según el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino, un equipo está habilitado para incorporar un jugador si la lesión requiere un mínimo de cuatro meses y en Newell's estudian utilizar ese recurso. Una vez que la casa madre autorice, la Lepra tendrá 10 días hábiles para inscribir a un reemplazante.