Luego de la derrota ante Belgrano en Córdoba, el DT de Newell's Old Boys, Cristian Fabbiani, aseguró en conferencia de prensa que seguirá al frente del primer equipo.

“Tengo fuerzas para seguir; vine cuando era todo un desastre y lo acomodamos. Le pido al hincha que me banque: el equipo debe pensar en el martes como una final, yo no tiro la toalla”, indicó el entrenador leproso, tras la goleada ante el Pirata.

Según el Ogro, “el equipo demostró carácter y jugó bien” y apuntó a Hernán Mastrángelo (VAR) por el penal no sancionado cuando el partido todavía no tenía goles. “Otra vez nos perjudicó. Porque si da el penal, lo podíamos meter y el partido era otro. No es culpa de Zamora (el árbitro), pero siempre es contra nosotros”, dijo.

En cuanto al penal que erró Darío Benedetto, el DT afirmó: “En la semana pateó muchos penales así y fueron goles. Erra el que patea, nada para reprochar; la calidad de Benedetto no la voy a descubrir yo”.

“No soy de tirar la toalla y quedan siete finales, y si jugamos de esta manera vamos a ganar más de lo que vamos a perder”, concluyó Fabbiani.