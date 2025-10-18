Unas horas después de la derrota ante Argentinos Juniors en La Paternal, y luego de afirmar que seguía en el cargo, Cristian Fabbiani dejó de ser el entrenador de Newell's Old Boys.

Según trascendió, el presidente Ignacio Astore decidió, este sábado por la mañana, que el “Ogro” no siga al frente del primer equipo por los malos resultados de las últimas fechas (ante el Bicho llegó a seis partidos sin victorias, con 15 goles en contra). Por el momento no está definido quién reemplazará al exentrenador de Deportivo Riestra.

En total, Fabbiani dirigió a la Lepra en 24 partidos, de los cuales solo cosechó 7 triunfos, obtuvo 7 empates y 10 derrotas (una de ellas en el clásico rosarino).