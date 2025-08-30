Luego de suspender dos conferencia de prensa, luego de las derrotas con Rosario Central y el Guapo, el DT de Newell's Old Boys, Cristian Fabbiani, habló sobre el crítico presente de su equipo.

“En estos momentos que estamos viviendo como club salgo a dar la cara como siempre. Primero quiero agradecer el apoyo de nuestros hinchas por estar siempre en las buenas y en las malas. No hay mucho que decir. Estamos en falta con los hinchas y lo sabemos tanto yo como los jugadores”, indicó el entrenador, a través de un comunicado en Instagram.

“Ahora hay que comer mierda y ponerle la cara a lo que estamos viviendo. Solo el trabajo va a sacar adelante esté mal momento. Y no hay excusas para lo que se viene”, concluyó.

El Ogro sabe que tiene dos finales por delante: Atlético Tucumán, en el Coloso, el viernes 12 de septiembre por el torneo local y Belgrano de Córdoba, por la Copa Argentina, que se jugaría el miércoles 17.