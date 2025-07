Sin visa

Un jugador de Newell's no pudo viajar a México por un problema administrativo El juvenil Andrew Pereira no tomó el vuelo al país azteca con sus compañeros por no tener la visa requerida. El venezolano tuvo que volver a Rosario, mientras que Cristian Fabbiani contará con un recambio menos para el torneo amistoso que inicia el jueves.