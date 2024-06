Un sponsor de la gira de Newell's Old Boys por Estados Unidos, que cerró con un partido ante el Inter Miami de Lionel Messi, denunció que fue estafado por los organizadores del evento, en supuesta complicidad con la dirigencia rojinegra.

“Era una posibilidad gigante, no sólo para mi marca, sino para mi persona”, indicó el titular NUM, la empresa de cursos para emprendedores que fue sponsor en la camiseta de la Lepra, y comentó que pagó 300 mil dólares para formar parte del encuentro. "A la hora de pagar, emito un pago de 100.000 dólares a la cuenta de Newell's Old Boys en el banco Santander de España y emito a la agencia HUB, que es quien bajo la firma del presidente del club tenía el permiso de negociar con compañías externas, un pago de 200.000 dólares”, aclaró el empresario, y mostró supuestos comprobantes.

“Lo único que pedí a cambio eran dos entradas preferenciales, para estar junto a las estrellas después de pagar tanto dinero”, comentó el supuesto damnificado.

Según denunció el titular de NUM, a través de sus redes sociales, los organizadores del evento le habían prometido que participaría de una charla donde habría figuras de renombre. “Iba a haber una charla de muchas personas, con la presencia de David Beckham, los dueños del Inter e incluso el intendente de Miami”, señaló. Finalemente, el encuentro no se hizo por cuestiones de organización.

“A dos horas del partido me dan dos entradas, no preferenciales, de platea. Cuando yo les trasmito que esto no es lo acordado, se me ponen a discutir, es ahí cuando me enojé”, relató el empresario y continuó: “Fui al hotel en donde estaban, me dan 10.000 dólares en efectivo y prometen darme 45.000 dólares por el mal entendido. A los días siguientes me llama el presidente del club, Ignacio Astore, y manifiesta estar totalmente enojado con Cecilio Flematti (titular de HUB Comunicaciones), diciendo que no sabía nada de lo sucedido”.

También, el empresario afirmó que Astore le ofreció 15.000 dólares para “limpiar el nombre del club” y que, un día más tarde, el abogado de Flematti le ofreció la misma suma “a cambio de renegociar los 45.000 dólares” y abstenerse de tomar acciones legales.

Por último, el dueño de NUM incita a que HUB Comunicaciones le entegue 45.000 dólares y promete ante cámara destinarlo “a ayudar a los chicos del semillero de Newell's”.