La comisión electoral de Newell's Old Boys impugnó este jueves la candidatura a presidente del ex secretario de la entidad Juan José Concina por no contar con los diez años de antigüedad como socio pleno, que exige el estatuto de la institución del Parque Independencia, con vistas a las elecciones del 25 de abril próximo.

"Concina no puede ser candidato porque carece de los diez años de antigüedad como socio pleno, es un requisito estatutario en el que se basa la resolución de la comisión electoral de Newell's", informó esta noche una fuente allegada al organismo a Télam.

En tanto, desde la agrupación Unen señalaron que se apeló la decisión y se elevó al la Inspección General de Personas Jurídicas e instancias judiciales superiores ya que consideran "arbitraria y proscriptiva la decisión de la CE que tiene mayoría oficialista".

"Debemos fortalecer la democracia en nuestro Club, lamentamos que vuelvan las prácticas proscriptivas y discrecionales que tanto ha costado a los socios y socias de Newell's desarraigar de nuestra amada institución", afirmaron desde el espacio político rojinegro.

"Estoy muy sorprendido porque los que dicen que defienden y quieren la democracia en Newell's, como los candidatos del oficialismo (Cristian) D'Amico y de una lista de la supuesta oposición, (Ignacio) Astore, me parece que se pusieron de acuerdo porque los tres representantes del oficialismo y el representante de Astore votaron a favor de la impugnación de mi candidatura y perdimos 4 a 1", le dijo a Télam.

En este sentido, el exsecretario recordó: "Soy socio de Newell's desde hace 41 años, mi viejo me hizo socio cuando yo tenía 12 años; hoy tengo 53 años y 35 años de socio pleno y 41 de socio, estoy a sólo cuatro años de ser socio vitalicio pero no puedo ser candidato a presidente del club de mis amores".

"En las elecciones de 2016 hubo un caso similar al mío: el de (Néstor) `Mochila` Álvarez (candidato del lopismo), que no tenía la antigüedad como socio pleno y, sin embargo, la junta electoral de entonces lo autorizó a ser candidato a presidente y a participar de las elecciones", añadió.

Concina anticipó que va "a recurrir la medida ante la Inspección General de Personas Jurídicas, es una lástima que la comisión electoral de Newell's esté politizada".