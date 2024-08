El resumen de un proyecto a largo plazo que duró 8 meses

POR JUAN PABLO GÓMEZ

Ariel Michaloutsos fue anunciado como el nuevo Director Deportivo de Newell's en diciembre pasado como un proyecto a largo plazo pero los malos resultados hicieron que Ignacio Astore lo corriera de su cargo. Alrededor de 8 millones de dólares se gastaron para conformar el plantel actual.

El 2023 leproso fue terrible, por los malos resultados y por el pésimo plantel que dejaron Gabriel Heinze y Pablo Guiñazú. El ex River tenía un margen de error muy pequeño para volver a armar un equipo competitivo.

Mauricio Larriera fue el entrenador elegido por Astore para este año pero Michaloutsos no fue parte de esa elección. El rosarino estrenó su cargo vendiendo a Juan Sforza al Vasco Da Gama por 5 millones de dólares, a Ramiro Sordo al Santos Laguna por 3 y cediendo a varios jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta.

En cuanto a los refuerzos, Rodrigo Fernández Cedrés fue el gran acierto del manager. Además compró a Juan Ignacio Ramírez a Nacional, trajo a préstamo a Franco Díaz de Vélez e incorporó a Ever Banega y Matko Miljevic libres.

En su primer mercado de pases llegaron 5 jugadores, regresaron 4 y se desprendió de 18 profesionales. Larriera solicitó más nombres pero la situación económica del club no lo permitió lo que resquebrajó definitivamente la relación entre entrenador y director deportivo.

Con la salida del uruguayo, Michaloutsos tenía a su cargo la elección de un nuevo director técnico. Después de idas y vueltas, Sebastián Méndez fue el elegido para hacerse cargo del primer equipo.

En el último mercado de pases, que todavía no terminó, el ex River vendió a Brian Aguirre a Boca y terminó la “depuración” del plantel profesional con la salida de Jherson Mosquera, Guillermo Balzi, Ignacio Schor y Guillermo May, entre otros.

Saúl Salcedo y Fernando Cardozo llegaron desde Olimpia a cambio de 3 millones de dólares, Gabriel Carabajal, Juan Ignacio Méndez y Juan Manuel García lo hicieron en condición de libres y Lucas Besozzi arribó a préstamo de Lanús a cambio de 300.000 dólares.

Las lesiones y los flojos rendimientos evidenciaron a un plantel sin alternativas confiables. Michaloutsos, con su proyecto a largo plazo, se va de Newell's habiendo gastado alrededor de 8 millones de dólares pero habiendo heredado tierra arrasada.