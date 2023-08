Luego de la derrota de Newell's por 2 a 1 ante Corinthians en Brasil, el DT leproso Gabriel Heinze dio su conferencia de prensa como es habitual y se cruzó con un periodista también como es habitual, que terminó generando una incomodidad evidente.

El periodista de TV Litoral, Pablo Gavira, le estaba preguntando sobre un cambio y los movimientos tácticos y Heinze le respondió con cierto tono irónico: “¿Me dejás terminar o no te interesa?”. Y luego “Bueno, ya está, ya sabés, no me dejás que te explique”. "Sos un maleducado, Gabriel", sorprendió Gavira, y agregó: “Estamos hablando bien y te pregunto porque desconozco el tema”.

El entrenador rojinegro respondió: "¿Quién es el maleducado?, si te estoy respondiendo y me interrumpís". "Como te voy a faltar el respeto yo, si no me dejás terminar. Te estaba explicando eso. No soy maleducado, no te equivoques, estoy hablando y me interrumpís", sostuvo.