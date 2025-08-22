Como cada previa de clásico, los hinchas de Newell’s se reunieron este jueves en el Coloso Marcelo Bielsa para el tradicional banderazo. El estadio abrió sus puertas a las 18 y miles de simpatizantes se acercaron para alentar al equipo. El sábado será el turno del duelo contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por la sexta fecha del Clausura.

La costumbre rojinegra, nacida a mediados de los años 90, volvió a repetirse en el Parque de la Independencia. Esta vez, el plantel conducido por Cristian Fabbiani salió al campo de juego para completar parte de su entrenamiento frente a los primeros hinchas que llegaron temprano.

El banderazo comenzó formalmente a las 19, cuando los futbolistas ya habían concluido los últimos ejercicios de la práctica. En ese momento, la multitud se unió en cánticos y banderas para respaldar al equipo antes del clásico rosarino.

Para esta edición, se habilitó el ingreso por las puertas uno y tres del Coloso. Los simpatizantes ocuparon la popular sur y la platea Maxi Rodríguez, donde se concentró la mayor parte de la convocatoria.