El DT de Newell's Javier Sanguinetti repasó el aprtido frente a Colón en el que no pudieron sacarse diferencias. Sostuvo que fue un partido trabado en el juego y complicado por las lesiones.

"Fue un partido muy trabado, sabíamos que iba a ser así. No hubo demasiados espacios, complicado para poder entrar. Así y todo lo pudimos hacer. Jugamos hace tres días, llegamos con lo justo. Hubo dificultades con lesiones y un cambio por obligación. En líneas generales tuvimos las mejores opciones para poder convertir y llevarnos el triunfo", dijo en conferencia de prensa.

Luego se le consultó por la falta de victorias en los últimos seis encuentros por torneo local: "En los momentos favorables no lo podemos plasmar en el marcador y en los tres partidos que perdemos nos equivocamos y pagamos caro. Es un torneo muy parejo donde los pequeños detalles marcan la diferencia".

"Los resultados no me cambian la ecuación. Tengo que analizar el desarrollo del partido. Si no tuviéramos situaciones, organización del juego o ideas, ahí sí estaría preocupado", finalizó.