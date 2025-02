POR JUAN PABLO GÓMEZ

Cristian Fabbiani dio su primera conferencia de prensa como entrenador de Newell's y no ocultó su felicidad por estar en el Parque Independencia. Además, mostró los lineamientos básicos que espera de su equipo.

“Estoy feliz, creo que se nota en la cara”, abrió el Ogro. Y agregó: “Creo que vengo a cumplir un sueño, tengo una felicidad enorme. No es grato en la circunstancia que me tocó llegar, pero estoy mejor que nunca de la cabeza”.

Respecto a cómo será su Newell's, el DT fue claro: “La idea es básica: no perder. Quiero un equipo ordenado, no soy el City para salir jugando, entonces busco lo básico, no complicar a mi equipo”. “Soy de la escuela vieja, por más que estoy aggiornado. Para mí, el fútbol es básico; estoy convencido de que con el equipo que tenemos, van a tener que correr todos. Vengo de un club que era todo físico, todo corazón, mucha hambre, y ojalá que le pueda transmitir a este equipo lo que era mi Riestra”, explicó.

“No creo en el sistema, que corran todos. Si corremos todos, se hace todo más fácil. Me gusta jugar lindo al fútbol, pero cuando no se puede y la situación no corresponde, hay que hacer todo fácil hasta ir creciendo en confianza y de ahí tener una idea de juego”, enfatizó el Ogro. “Tácticamente, lo único que quiero es que corran. Una vez que nosotros podamos igualar físicamente al rival, ya tengo la jerarquía en el plantel para hacer la diferencia”, reconoció.

Fabbiani recordó su paso por la institución en 2008: “Yo, cuando me fui de acá, fue una mala decisión de mi vida. Ahora, con 41 años y tres hijos, y una familia formada, hermosa, si las cosas están bien en casa, yo soy un tipo muy ordenado”. Y agregó: “Tengo algo con la gente que me quiere, entonces es un montón. Tengo algo especial con Newell's que no tiene explicación, entonces yo voy a tratar de hacer las cosas 100 veces mejor que antes para devolverle un poquito el cariño y lo que se merece la gente, y no estar viviendo lo que está viviendo en este momento”.

El Ogro contó cómo se dio su salida de Deportivo Riestra: “Esta decisión ya se venía barajando; que si salía algo para mejorar, me iban a dejar, y la verdad es que son gente de palabra, así que siempre estaré agradecido”. “Si hubiera sido por mí, estaba el jueves, antes del Clásico”, sorprendió.

“(Ángelo) Martino es jugador del club; se tiene que tirar de cabeza. Yo ya hablé con él antes de venir acá, cuando ya sabía que iba a ser entrenador. Mientras no haya nada en el medio y no haya algo potable que le sirva al club y a él, tiene que dar el 100%. Yo viví esa situación y a veces la gente de afuera te marea, pero él tiene que dejar la vida en el entrenamiento y lo voy a usar”, dijo en relación con el lateral izquierdo que espera por una transferencia al exterior. También se refirió a un juvenil: “(Valentino) Acuña sabemos todo lo que nos puede dar. Lo hice venir porque seguramente va a ir al banco; lo necesito, no me importa la edad, porque si juega en la selección puede jugar en Newell's, porque son parecidas las presiones.”

Para cerrar, Fabbiani dio detalles sobre lo que tiene pensado para su capitán: “Para mí, Ever (Banega) tiene que jugar donde se sienta más cómodo. Tuve una charla ayer y hoy; lo conozco hace mil años, encima tengo muy buena relación. El tema es que corran por él también, yo lo necesito entero”. "Tácticamente, si somos ordenados, él va a correr con la pelota, y Ever nos va a dar un montón de cosas, pero hay que saber utilizarlo. Yo lo necesito descansado; lo que va a hacer él en el equipo va a ser el jugador que dé la pausa, el pensante”, finalizó.