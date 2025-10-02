El candidato a presidente de Newell's, Cristian D'Amico, charló este miércoles con Pressing Deportivo por la Si 98.9. El exvicepresidente de la institución criticó duramente la gestión de Ignacio Astore, habló del trabajo de Cristian Fabbiani y de sus planes para el futuro.

“Hoy Newell's está en una situación crítica desde lo institucional, desde lo futbolístico y desde lo económico. En el momento en que ganemos las elecciones vamos a hacer una auditoría con un estudio externo para que, por lo menos, el socio tenga un panorama claro de cómo estamos agarrando el club y de esa manera también podamos juzgar todo lo mal que hizo Astore”, explicó. Y agregó: “Esto va a ser una nueva refundación del club porque Astore nos va a dejar el club peor que (Eduardo) López; le guste o no, es peor que lo de López, por eso también lo vamos a investigar a todos los dirigentes, porque esto no puede quedar impune”.

D'Amico habló sobre su paso por el Parque Independencia: “Cuando nosotros perdimos las elecciones le dejamos un club sin juez con un pasivo de nueve millones y medio de dólares nada más y hoy nos vamos a encontrar con un club que está destruido en todas sus áreas, que no tiene conducción y con una deuda que supera los 30 millones de dólares”. “Astore salió el otro día a decir que el balance le daba 24 millones; es un balance totalmente dibujado, es un balance apócrifo, con cuestiones técnicas que se han manipulado para que el número dé bajo, y no están contadas las inhibiciones que cayeron y las que van a caer”, advirtió.

“Al socio ya no le podemos pedir más paciencia, más de la que ha tenido durante todos estos años y no hablo solamente de esta gestión; sacando el veranito allá por el año 2013, del campeonato logrado por el Tata Martino, la realidad es que las cosas no han salido como uno pretende, no le hemos podido dar más gloria deportiva al club y todos somos parte de esa realidad”, dijo el exvicepresidente leproso. Y reconoció: “Newell's va a atravesar un periodo de cuatro años donde no hay margen de equivocación; no puede venir otro Astore y cometer todos estos errores porque el margen es muy chico. Hoy la situación futbolística es crítica y hay que atacarla de manera urgente porque, cuando menos te descuidas, terminás en la B”.

D'Amico admitió: “Yo cometí errores, pero le recuerdo que afrontamos una pandemia donde el mundo se paró; el club estuvo cerrado, a pesar de eso no se despidieron empleados, se siguieron haciendo obras, pudimos recuperar la credibilidad económica ante el fútbol argentino y ante el fútbol internacional”. Pero agregó: “Obviamente que cometimos errores y por eso perdí las elecciones, porque el fútbol no fue bueno; pero en estos cuatro años que me tocó estar afuera del club como dirigente uno tuvo mucho tiempo para analizar estos errores cometidos y para no volver a caer en esos. Y hoy tenemos una claridad en nuestro plan y en nuestro proyecto que nos va a permitir sacar esto adelante”.

Respecto al futuro económico de la institución, el exmiembro del Comité Ejecutivo de AFA contó: “Nosotros veníamos trabajando con un sponsor de la India que va a poner la suma de 20 millones de dólares durante los cuatro años de nuestra gestión a cambio de anteponer al nombre del Coloso Marcelo Bielsa una palabra que es la marca de esta empresa”. “Nosotros vamos a traer 20 millones de dólares con ingresos extraordinarios que no se devuelven. Esa plata se va a abocar en su mayoría a armar un plantel competitivo de cara al inicio del torneo y no vamos a aumentar la deuda como dicen otros candidatos. Tenemos un precontrato firmado”, remarcó.

Consultado por el actual entrenador rojinegro, D'Amico confesó: “Al Ogro (Fabbiani) le agradezco el gran primer semestre que tuvo y gracias a esos puntos hoy no estamos en otra situación más compleja, pero uno estaba esperando que el mercado de pases revalidara todo lo bueno que había hecho y, lamentablemente, no solamente lo no revalidó sino que empeoró drásticamente”. Y advirtió: “Hay que hacer un cambio de 180 grados y necesitamos un técnico con otra experiencia, con otra espalda, un técnico que ya haya ganado títulos, y para eso venimos hablando con tres técnicos”.

El candidato a presidente analizó lo que se viene en las elecciones del próximo 14 de diciembre: “Yo creo que Newell's tiene que crecer políticamente; yo dije que cuando ganara las elecciones iba a llamar a una mesa de diálogo y de trabajo con todas las agrupaciones. Las chances de una unidad dependen de cada uno de los candidatos”. “Veo a los otros candidatos y me causan preocupación. Uno vive en Buenos Aires; no sabemos si tiene la antigüedad o no; el otro vive acá en Rosario, cumplió recién la antigüedad, pero no sabemos si es concejal, si es empresario o si quiere ser presidente de Newell's”, culminó.