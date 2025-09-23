Los malos resultados futbolísticos son un reflejo de la situación institucional que atraviesa Newell's Old Boys. Por un lado, los empleados del club reclaman la falta de pago de sus salarios correspondientes al mes de agosto, y por otro, los hinchas exigieron el adelantamiento de las elecciones, que se realizarían en diciembre.

Según denunció el gremio UTEDYC, alrededor de 200 personas de las áreas de mantenimiento, servicios y administración no cobraron su sueldo y se encuentran en estado de alerta. Diego Marcón, abogado del gremio, señaló que, pese a múltiples reclamos y promesas de pago por parte del club, aún no se ha concretado ninguna solución, generando serias complicaciones económicas para los trabajadores.

Aunque no se han producido despidos, la situación se volvió insostenible en las últimas semanas y podría derivar en medidas de fuerza que afectarían el funcionamiento del estadio y otras sedes. Cabe recordar que la Lepra recibe a Estudiantes de La Plata el próximo martes a las 20 horas, por la fecha 10 del torneo Clausura.

En tanto, hinchas leprosos se reunirán este miércoles a las 18 horas en la puerta del club para exigirle a la Junta Electoral el adelantamiento de las elecciones y la plena participación de los socios en el comicio.

“Con una deuda de 30 millones de dólares, sin sueldos para los empleados, con una serie interminable de violaciones al estatuto y sin un logro deportivo acorde a nuestra historia. Así termina el gobierno de Astore y compañía”, señalaron desde la agrupación Autoconvocados. “Queremos elecciones ya y exigimos su adelantamiento. Queremos elecciones libres para que el socio pueda elegir la opción que considere mejor para sacar al club adelante”, agregaron.

Según trascendió, la comisión directiva estaría dispuesta a correr la fecha de las elecciones para el mes de noviembre y armar una mesa de transición de cara al próximo mercado de pases.