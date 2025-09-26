En medio de una crisis sin precedentes, Ignacio Astore había solicitado una reunión para adelantar las elecciones al 16 de noviembre. Tras un cónclave subido de tono, no se llegó al consenso necesario y los comicios serán el 14 de diciembre, como marca el estatuto.

La vida política de Newell's no goza de buena salud desde hace largo tiempo, pero los pésimos resultados conseguidos últimamente profundizaron el malestar general. La Comisión Directiva había presentado una nota a la Junta Electoral para analizar la posibilidad de que el acto eleccionario sea un mes antes de lo establecido.

Este jueves por la tarde se realizó la reunión para aprobar el adelantamiento, pero no se pudo llegar a un consenso. Algunas agrupaciones votaron a favor de la nueva fecha para los comicios, pero la gran mayoría consideró que hacerlo violaría el estatuto del club.

Según pudo saber Rosario Plus, quienes se mostraron en la negativa del adelantamiento tomaron la postura de pedirle al actual gobierno las renuncias para que el proceso democrático se enmarque dentro de las reglas establecidas. Astore adelantó que no dejará su cargo hasta que se lleven a cabo los comicios, lo que puso en punto muerto cualquier negociación.

Este viernes, la Comisión Electoral emitió un comunicado dando cuenta de la reunión y el sostén de la fecha del 14 de diciembre. “Por amplia mayoría las agrupaciones resolvieron que, para no violar el estatuto de la institución, el adelantamiento de las elecciones solo puede efectuarse si se convoca a asamblea extraordinaria para ello o bien si renuncia la Comisión Directiva”, informaron.

Por su parte, la dirigencia publicó en las redes sociales del club un escrito mostrando su intención de adelantar las elecciones y la negativa de la oposición. Sin mucho más tiempo, la voluntad de la mayoría de los socios rojinegros no se hará efectiva.