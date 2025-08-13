Newell's Old Boys enfrentará a Atlético Tucumán, este miércoles por la tarde, en el Estadio Padre Martearena de Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina 2025.

El encuentro comenzará a las 19:30 horas, será dirigido por Ariel Penel (no hay VAR) y televisado por TyC Sports.

Para el partido de la Copa Argentina, el DT leproso, Cristian Fabbiani, volverá la línea de cinco en el fondos, sacando al volante David Sotelo el once inicial para que ingrese defensor Fabián Noguera. De esta forma, el equipo rojinegro formará con un 5-2-3.

En tanto, el entrenador del Decano, Lucas Pusineri, mantendrá al mismo equipo que empató sin goles ante Rosario Central.

El ganador de este encuentro enfrentará a Belgrano de Córdoba en los cuartos de final de la competencia.

Probables formaciones

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.