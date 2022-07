El presidente de Newell's Old Boys, Ignacio Astore, confirmó este martes por la noche que el volante Nicolás Castro fue vendido al Genk de Bélgica.

Según el directivo, el rafaelino de 21 años se despedirá del plantel leproso este miércoles y viajará rumbo a Europa el próximo jueves.

"Se vendió al Genk por 3.200.000 Euros, pero además hay bonos que si se cumplen llegan a 3.650.000 euros aproximadamente", detalló el presidente leproso, en diálogo con La Red Rosario. Además, Astore remarcó que con la salida de Castro no habra otra venta en el plantel rojinegro.

Desde que el pase del enganche al Eintracht Frankfurt de Alemania se cayó, el jugador no volvió a disputar partidos oficiales con la camiseta de Newell's Old Boys. Si bien en los dos últimos encuentro estuvo en el banco de suplentes, no sumó minutos en cancha.