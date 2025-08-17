Por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, Newell's empató con Defensa y Justicia en condición de visitante. Jherson Mosquera había abierto el marcador y Cesar Pérez lo igualó en el primer tiempo.

Pensando en el clasico, Cristian Fabbiani había decidió cambiar el equipo completo respecto al que igualó con Central Córdoba de Santiago del Estero. Williams Barlasina, Jherson Mosquera, Fabian Noguera, Saul Salcedo, Alejo Tabares, Martín Fernández, Gaspar Iñiguez, Valentino Acuña, Franco Orozco y Juan Manuel García salieron al Norberto Tito Tomaghello.

A los 19 se rompió el cero. Iñiguez colocó un centro desde el tiro de esquina que encontró bien parado a Mosquera que cabeceó y puso el 1 a 0 para el elenco Rojinegro.

A los 37, llegó la igualdad. Tras un desacople defensivo en la visita, César Pérez aprovechó para definir y estampar la igualdad.

Con este empate, Newell's alcanzó los 5 puntos en el campeonato y acumula 4 juegos sin derrotas. El próximo sábado se disputará el clásico ante Rosario Central en Arroyito.

Síntesis

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aarón Molinas, Agustín Hausch; Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Newell’s: Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Fabián Noguera, Luca Sosa, Saúl Salcedo, Alejo Tabares; Martín Fernández, Gaspar Iñiguez, Franco Orozco, Valentino Acuña y Juan Manuel García. DT: Cristian Fabbiani.

Goles: 19’ Jherson Mosquera (N); 37’ César Pérez (DyJ).

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Norberto Tomaghello.