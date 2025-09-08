La comisión directiva de Newell's Old Boys publicó este último fin de semana detalles del último mercado de pases. Entre compras y préstamos, 10 jugadores nuevos se sumaron al plantel y 15 emigraron.

La dirigencia rojinegra solía informar los balances de cada ventana de transferencia, pero en este caso se revelaron los números de cada operación. En total, la Lepra gastó 2,2 millones de dólares, mientras que otros 6,8 millones llegaron a las arcas del Parque Independencia.

En cuanto a refuerzos, 10 profesionales nuevos se pusieron a las órdenes de Cristian Fabbiani para el segundo semestre de 2026. Dos llegaron mediante compras, cinco mediante préstamo y los otros tres regresaron a Bella Vista tras sus cesiones a otros clubes.

Newell's compró el 80% del pase de Juan Espínola y Martín Fernández por 1 millón de dólares a pagar en tres cuotas y 1,2 millones a pagar en cuatro, respectivamente. Por su parte, Williams Barlasina, Jherson Mosquera y Genaro Rossi volvieron a Rosario, aunque este último sin lugar en el plantel principal.

Darío Benedetto, Gaspar Iñíguez, Fabián Noguera y Josué Colmán arribaron al Parque en calidad de libres hasta 2026. Franco Orozco llegó a préstamo desde Lanús sin cargo y con una opción de compra de 2 millones de dólares por el 100% de la ficha.

En cuanto a las salidas, la más resonante fue la de Keylor Navas, que fue fichado por Pumas de México mediante una cláusula de 1,9 millones de dólares más 100.000 por objetivos. Mateo Silvetti fue vendido a Inter de Miami por 4,5 millones brutos y 2.025.000 en variables.

Respecto a Tomás Jacob, el club informó que Necaxa hizo uso de la cláusula de salida por U$S 2.774.150 y la Lepra se quedó con un 20% de la plusvalía futura. Ángelo Martino finalmente rescindió su contrato, al que le quedaban tres meses, a cambio de 400.000 dólares y se fue al CSKA Sofía de Bulgaria.

El caso de Fernando Cardozo es muy particular, ya que los directivos contaron que Olimpia de Paraguay está obligado a comprar el 30% del pase por medio millón de dólares. Hace poco más de un año, Ariel Michaloutsos desembolsó 1,2 millones por el volante y, a partir de 2026, Newell's se quedará con apenas el 20%, lo que obliga al rojinegro a esperar que el club guaraní logre venderlo en más de U$S 3.500.000 para poder apenas recuperar lo invertido.

En cuanto a los cedidos, destaca Juan Ignacio Ramírez. El delantero rompió su préstamo con el Everton de Chile para jugar en Sport Recife de Brasil y en junio del próximo año deberá retornar al Parque Independencia.